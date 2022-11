Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Bäckerei

Wittmund - Einbruch ins Pfarrhaus

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Bäckerei

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht zu Mittwoch in Friedeburg. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 4.50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Friedeburger Hauptstraße. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462-9110 entgegen.

Wittmund - Einbruch ins Pfarrhaus

In Wittmund ist es zu einem Einbruch gekommen. In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, haben sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu einem Pfarrhaus in der Bismarckstraße verschafft. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462-9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell