POL-AUR: Aurich - Fahrraddiebstahl

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

In Aurich ist es zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. In der Zeit von Montag, 14.30 Uhr, bis Dienstag 10.30 Uhr, wurde ein schwarzes Hollandrad vor einem Wohnhaus in der Kirchdorfer Straße entwendet. Das Rad war durch ein Fahrradschloss gesichert. Hinweise auf die derzeit unbekannten Täter nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

