Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Norden - nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Mittwochmorgen ist es in Lütetsburg zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 07.50 Uhr mussten drei Fahrzeuge verkehrsbedingt auf der B72 halten. Ein 21-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr das hintere auf, welches daraufhin auf die vorderen Autos geschoben wurde. Eine 31-jährige Autofahrerin erkannte die Situation ebenfalls nicht und fuhr auch auf die bereits verunfallten Fahrzeuge auf. An allen Pkw entstanden Sachschäden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Am Mittwoch ist es in Norden zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Halter eines grauen Skodas parkte diesen um 09.00 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße "Funkeweg". Als er um 15.30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er am hinteren Kotflügel einen Schaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931-9210 zu melden.

