Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Betrug

Norderney - Festnahme nach versuchtem Ladendiebstahl

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Betrug

Auf Norderney ist es am Mittwochabend zu einem Betrug gekommen. Eine 55-Jährige erhielt Nachrichten auf ihrem Handy, in welchen sie von ihrer vermeintlichen Tochter um Geld gebeten wurde. Die Geschädigte überwies bereits einen mittleren dreistelligen Betrag, bevor sie erfuhr, dass die Nachrichten nicht von ihrer Tochter stammten.

Norderney - Festnahme nach versuchtem Ladendiebstahl

Dienstagabend ist es auf Norderney zu einem versuchten Ladendiebstahl gekommen. In einem Lebensmittelgeschäft in der Lange Straße hat um 18:45 Uhr ein 25-Jähriger versucht, Alkohol zu entwenden. Durch eine aufmerksame Kassiererin wurde dies verhindert. Der Täter flüchtete daraufhin. Am nächsten Tag konnte er jedoch ermittelt und angetroffen werden. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen die Person ein Haftbefehl bestand. Er wurde daraufhin direkt festgenommen und der JVA Oldenburg zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell