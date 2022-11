Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 04.11.2022 - 06.11.2022 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.11.2022 - 06.11.2022

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Am 04.11.2022 kam es in den frühen Abendstunden im Einmündungsbereich Triftweg / Alter Hessenweg zu einem Verkehrsunfall zwischen dem 61-jährigen Fahrzeugführer eines VW Up und einer 38-jährigen Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn des Alten Hessenwegs überquerte. Die Fußgängerin wurde von dem einbiegenden PKW erfasst und bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

Bardowick - Streit um einen Parkplatz eskaliert

Am 05.11.2022 gerieten gegen 12:00 Uhr zwei männliche Personen (48 und 57 Jahre alt) im Vögelser Weg aneinander, da sich einer der beiden von dem Parkplatz der Altkleidercontainer entfernen wollte, während der andere etwas in einen Container warf und seinen PKW zuvor ungünstig vor der Parklücke abstellte. Nachdem Beleidigungen ausgetauscht wurden, gab es auch eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Lüneburg - Häusliche Gewalt unter Lebenspartnern

Ebenfalls am 05.11.2022 gab es zur Mittagszeit im Bereich der Spangenbergstraße einen körperlichen Übergriff seitens eines 31-jährigen Mannes zum Nachteil seiner 29-jährigen Lebensgefährtin. Nachdem der Aggressor mehrere Gegenstände in der Wohnung zerstört hatte, wirkte er körperlich auf seine Partnerin ein und verletzte diese leicht. Aufgrund dieses Verhaltens erhielt die Person eine zehntägige Wegweisung aus der gemeinsamen Wohnung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Barendorf - Unbekannte Jugendliche beschädigen Gegenstände

Am 05.11.2022, gegen 21:00 Uhr, randalieren drei Jugendliche in der Straße Heidweg in der Nähe einer dortigen Kinderkrippe. Sie zerstörten Blumentöpfe und einen dort aufgestellten Bauzaunständer. Der Meldende konnte nach dem Anruf bei der Polizei nur noch erkennen, wie diese auf Fahrrädern den Tatort verließen. Für Hinweise zu dieser Tat melden Sie sich bei der zuständigen Polizeistation in Barendorf unter der Telefonnummer: 04137 / 808-870.

Lüneburg - Wechselseitige Körperverletzung bei einer Tankstelle

In der Nacht vom 05.11.2022 auf den 06.11.2022 kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Soltauer Straße zu einer Körperverletzung zwischen zwei Männern (23 und 34 Jahre alt). Auslöser sei die zu laute Musik gewesen, die der 23-jährige Mann in seinem mitgeführten PKW gehört habe. Nach kurzen Streitigkeiten schlugen die Kontrahenten aufeinander ein. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Lüneburg - Betrunken im PKW über die Autobahn

Am 06.11.2022, gegen 04:30 Uhr, konnte eine 26-jährige Frau in der Bleckeder Landstraße in ihrem Fahrzeug gestoppt werden, die nach Meldung einer Zeugin bereits auf der BAB 39 in Schlangenlinien unterwegs gewesen sei. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Lüneburg - Feuermelder nach Rauchentwicklung in Wohnung aktiv

Ebenfalls in den frühen Morgenstunden des 06.11.2022 mussten die Feuerwehr und die Polizei Lüneburg in die Straße Mittelfeld ausrücken. Zuvor meldete eine Bewohnerin aus dem Mehrfamilienhaus das Piepen eines Rauchmelders und Brandgeruch aus einer benachbarten Wohnung. Nach Öffnung der Tür stellte man stark verbranntes Essen als Ursache des Qualms fest. Zwei Bewohner und eine Besucherin der Wohnung wurden wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsorglich dem Städtischen Klinikum zugeführt. Sach- oder Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Lüchow

Amt Neuhaus - Streitigkeiten enden in Messerangriff Am Samstagabend kam es im Amt Neuhaus zwischen zwei männlichen Ukrainern zu Streitigkeiten. Infolgedessen verletzte der Beschuldigte das Opfer mit einem Messer. Sprachbarrieren führten zu einer erheblich erschwerten Sachverhaltsaufnahme. Beide beteiligten Männer wurden aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Dannenberg - Verkehrsunfallflucht wird aufgeklärt Am Morgen des 05.11.2022 ist es in Dannenberg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer des PKW touchierte beim Rückwärtsrangieren im Einmündungsbereich einer Straße mit seiner Heckstoßstange die linke Fahrzeugseite des geparkten PKW der Geschädigten. Nach einer kurzen Inaugenscheinnahme der Unfallschäden, jedoch ohne die Polizei zu informieren, entfernte sich der Unfallbeteiligte ohne weiteres Handeln unerlaubt vom Unfallort. Der Täter konnte durch eine Zeugenaussage etwa eine halbe Stunde später durch die Polizeibeamten gestellt werden.

Dannenberg - Tankbetrug

Am Samstagmittag kam es an einer Tankstelle in Dannenberg zu einem Tankbetrug. Der Täter betankte seinen PKW mit Benzin. Anschließend entfernte er sich vom Tankstellengelände, ohne den Kraftstoff zu bezahlen. Es entstand ein Schaden von etwa 20 Euro.

Amt Neuhaus - Flucht vor der Polizei

Der unbekannte Kraftfahrzeugführer befuhr am Samstagabend mit seinem silbernen Mercedes Kombi die L232 aus Richtung Rosien kommend in Fahrtrichtung Neuhaus. Unmittelbar nach dem Ortseingangsschild Neuhaus passierte dieser den entgegenkommenden Funkstreifenwagen und entzog sich unmittelbar einer Kontrolle durch stark überhöhte Geschwindigkeit.

Uelzen

Uelzen - Wechselseitige Körperverletzung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es vor einer Kneipe am Schnellenmarkt zwischen einem amtsbekannten 23-Jährigen und einem Türsteher zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei geraten die Parteien erneut in Streit, welcher durch die anwesenden Polizeibeamt*innen geschlichtet werden kann.

Bad Bevensen - Häusliche Gewalt / Widerstandshandlungen

Freitagnacht kommt es zu einer häuslichen Gewalt in Bad Bevensen. Der alkoholisierte 40-jährige Beschuldigte wird gegenüber seiner Lebensgefährtin und Tochter handgreiflich, wobei die Lebensgefährtin leicht verletzt wird. In der Folge kommt es zu Widerstandshandlungen gegenüber dem Rettungsdienst und der Polizei, aufgrund dessen er dem Polizeigewahrsam zugeführt wird.

Uelzen - Körperverletzung

Samstagnacht um 02:50 Uhr kommt es am Schnellenmarkt in Uelzen zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 19-Jährigen. Eine ihr unbekannte männliche Person schlägt der 19-Jährigen unvermittelt ins Gesicht und flüchtet. Hinweise bitte an die Polizei Uelzen.

Uelzen - Bedrohung mittels Messer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird das 18-jährige Opfer vor einem Imbiss im Uelzener Innenstadtbereich durch den 20-Jährigen Täter mit einem Messer bedroht und ins Gesicht geschlagen. Der Täter erhält nach polizeilicher Sachverhaltsaufnahme einen Platzverweis, welchem er nicht nachkommt. Daraufhin wird er dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Uelzen - Einbruchsdiebstahl

Freitagnacht gegen 22:10 Uhr verschaffen sich unbekannte Täter mittels Durchtrennen einer Metallvorrichtung Zutritt zu Lebensmitteltonnen eines Supermarktes am Fischerhof Uelzen. Hinweise bitte an die Polizei Uelzen.

Wrestedt - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wird ein 22-jähriger PKW-Fahrer in der Groß Liederner Straße in Wrestedt auf Grund seines auffälligen Fahrstils einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Hierbei wird durch einen Atemalkoholtest festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht (1,59 Promille). Eine Blutentnahme wird angeordnet und durchgeführt.

Uelzen - Sachbeschädigung an PKW

Unbekannte Täter beschädigen u.a. durch Zerstechen der Reifen in der Nacht von Freitag auf Samstag den in der Esterholzer Straße in Uelzen geparkten PKW der Geschädigten. Hinweise bitte an die Polizei Uelzen.

Ellerndorf - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW ereignete sich am Samstagmorgen um 10:00 Uhr auf der Landesstraße 250, vor der Ortschaft Ellerndorf. Eine 83-Jährige war kurz abgelenkt und kommt mit ihrem PKW nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidiert sie frontal mit dem entgegenkommenden PKW. Die 83-Jährige und der 85-jährige Unfallgegner werden leicht verletzt. Beide PKW nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an beiden PKW beläuft sich auf ca. 26.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell