Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkws aufgebrochen - Täter flüchtet mit Fahrrad ++ junge Männer mit hochwertigem Fahrrad kontrolliert - E-Bike sichergestellt ++ Brötchen in Backofen ++ "aufgefahren" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.11.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkws aufgebrochen - Täter flüchtet mit Fahrrad

Zu drei weiteren Aufbrüchen von Pkw kam es in den Mittagsstunden des 03.11.22 im Pulverweg in der Theodor-Heuss-Straße (Parkplatz Johanneum) sowie Am Schierbrunnen (Parkplatz Sporthalle). In allen Fällen wurden die Seitenscheiben der abgestellten Pkw Hyundai, Kia und Audi eingeschlagen und in einem Fall ein Rucksack mit Geldbörse, im weiteren Fall eine Geldbörse erbeutet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Am Schierbrunnen (Parkplatz Sporthalle) wurde gegen 12:40 Uhr der Täter beim Pkw-Aufbruch beobachtet. Der Täter war dort mit einem Fahrrad unterwegs und ergriff mit diesem auch die Flucht. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, kurze Haare, Bekleidung: dunkelblaue Jeans, schwarzer Pullover, schwarze Cap, schwarzer Rucksack. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Gelegenheit macht Diebe - Ihr Auto ist kein Tresor! - Unterstützen Sie unsere Maßnahmen - Lassen Sie keine Wertsachen (Handy, Laptop oder Kamera) oder Bargeld (Geldbörse) sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist oftmals nicht sinnvoll, weil die Diebe Versteck erahnen. Nehmen Sie die Gegenstände stets mit. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Achten Sie insbesondere bei einem Funkschlüssel darauf, ob alles tatsächlich verschlossen ist

Sollten Sie Opfer eines Autoaufbruchs geworden sein, bitte verständigen Sie umgehend ihre örtliche Polizei. Verändern Sie nach Möglichkeit nichts am Fahrzeug. Damit stellen Sie sicher, dass eventuelle Spuren erhalten bleiben.

Verdächtige Personen/Hinweise

Aufgrund der Häufung von Pkw-Aufbrüchen in den letzten Wochen bittet die Polizei Auffälligkeiten von verdächtigen Personen oder Begebenheiten mit Bezug zu abgestellten/geparkten Fahrzeugen (u.a. auf Parkplätzen, Seitenstreifen, etc.) zeitnah der Polizei telefonisch mitzuteilen, um die Ermittlungen und Maßnahmen in diesem Bereich zu unterstützen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - junge Männer mit hochwertigem Fahrrad kontrolliert - E-Bike sichergestellt

Zwei 16 und 21 Jahre alte junge Männer aus Hamburg mit einem hochwertigen E-Bike Stevens E-Triton Luxe kontrollierte die Polizei in den späten Abendstunden des 03.11.22 im Umfeld des Lüneburger Bahnhofes. Die beiden Männer konnten dabei gegen 22:30 Uhr keine plausiblen und glaubwürdigen Angaben zur Herkunft des gut 4.000 Euro teuren Fahrrads machen, so dass die Beamten dieses vorerst sicherstellten und die Personalien der Männer festhielten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Einschleichdiebin in Hotel flüchtet

Über einen Hinterhof und eine dortige Tür betrat eine Unbekannte in den Abendstunden des 03.11.22 die Küche eines Hotels Am Berge und nahm gegen 20:00 Uhr aus einer dort abgelegten Tasche eine Geldbörse. Parallel betrat die Einschleichdiebin das Restaurant und versuchte dort zwei Handys zu stehlen. Dieses gelang nicht. Nach Ansprache ergriff die Täterin (erfolgreich) die Flucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brötchen in Backofen rauchen - Feuerwehr im Einsatz - Bewohner mit Rauchgasvergiftung in Klinik gebracht

Zu einem Rettungseinsatz kam es in den Abendstunden des 03.11.22 in einer Wohnung im dritten Obergeschoss in der Barckhausenstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten Brötchen in einem angeschalteten Backofen geschmorrt und für erhebliche Rauchentwicklung gesorgt. Die stark alkoholisierte Bewohnerin konnten den Rettungskräften gegen 19:30 Uhr noch die Wohnungstür öffnen. Sie musste aufgrund eine Rauchgasintoxikation mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Gebäudeschaden entstand nicht.

Melbeck - "aufgefahren"

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi in den Nachmittagsstunden des 03.11.22 gegen 16:50 Uhr auf der Bundesstraße 4 zwischen Häcklingen und Melbeck auf einen auf der rechten Spur verkehrsbedingt stehenden Pkw Ford eines 46-Jährige auf. Der Ford wurde auf zwei davor befindliche Pkw Mercedes und Audi geschoben, so dass ein Sachschaden von insgesamt 17.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Trebel, OT. Gedelitz - gegen geparkten Anhänger gefahren

Gegen einen geparkten Anhänger fuhr eine 83 Jahre alte Fahrer eines Pkw Toyota in den Abendstunden des 03.11.22 auf der Kreisstraße 39 in Gedelitz. Dabei stiess die Seniorin vermutlich aus Unachtsamkeit gegen 19:15 Uhr gegen den am rechten Rand geparkten Anhänger und schob diesen gegen einen Pkw VW Caddy, der wiederum gegen eine Hauswand geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Schulgebäude - Getränke- und Snackautomat aufgebrochen

In das Gebäude der Georgsanstalt in der Esterholzer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 04.11.22 ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, gelangten ins Gebäude und öffneten dort gewaltsam Getränke- und Snackautomaten, so dass ein Sachschaden von einigen hundert Euro entstand. Auch in die Grundschule in der Heinrich-Meyerholz-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 04.11.22 ein. Auch hier gelangten die Täter ins Gebäude und durchwühlten mehrere Schränke. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus - Fernseher und weitere Gegenstände gestohlen

In ein Einfamilienhaus in der Ebstorfer Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 01. bis 03.11.22 ein. Die Täter hatten eine Fensterscheibe des leerstehenden Wohngebäudes eingeschlagen, waren ins Gebäudeinnere gelangt und nahmen diverse Gegenstände, u.a. Fernsehgerät, Kamera und Lautsprecher mit. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - ... die Polizei kontrolliert das Überholverbot auf der Bundesstraße 4

Das Überholverbot auf der Bundesstraße 4 kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 03.11.22. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt acht Verstöße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell