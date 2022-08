Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnhausbrand mit einer verstorbenen Person

Waren (ots)

Am Montag den 08.08.2022, gegen 00:29 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg ein Wohnhausbrand in Möllenhagen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte, brannte die hintere Wohnhaushälfte bereits in voller Ausdehnung und Flammen schlugen aus dem Dach. Ermittelt wurde, dass das Wohnhaus von drei Personen bewohnt ist, von denen zwei Personen, die 58-jährigen deutschen Eigentümer des Hauses, angetroffen wurden. Eine dritte Person, eine 89-jährige deutsche Frau, wurde zu diesem Zeitpunkt vermisst. Während der Löscharbeiten wurden durch Kräfte der Feuerwehr menschliche Überreste im Bereich eines komplett verbrannten Carports gefunden. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und begonnen am Tatort Spuren zu sichern. Durch die Rettungsleitstelle wurden Freiwillige Feuerwehren aus Waren/Müritz, Möllenhagen, Penzlin, Lehsten, Kraase und Marihn alarmiert, die mit Drehleitern und Löschfahrzeugen vor Ort zum Einsatz kamen. Insgesamt waren ca. 80 Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern an. Das Wohnhaus stürzte teilweise ein und ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 250.000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Hauses wurden im Gemeindehaus untergebracht. Ein Seelsorger wurde angefordert. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

