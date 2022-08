Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B109 Auffahrt Hinrichshagen/LK Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots)

Am 07.08.2022, ereignete sich gegen 16:35 Uhr, ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Ortsumgehung Greifswald. Dabei kam es zunächst auf Höhe des Beschleunigungsstreifens, Anschlussstelle Hinrichshagen, zu einem Konflikt zwischen zwei Fahrzeugen. Der 67-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW BMW wechselte vom Beschleunigungsfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen. Der 85-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW Golf, der sich bereits auf der Fahrbahn in Richtung Anklam befand, fuhr an dem BMW vorbei und geriet dabei zum Teil auf den Gegenfahrstreifen, wo es zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden PKW Nissan kam. An beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. Der Fahrzeugführer des VW Golf verlor danach die Kontrolle über sein Fahrzeug; das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam neben der Fahrbahn auf den Rädern zum Stillstand. Die 5 deutschen Insassen des VW Golf wurden schwerverletzt mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber zur Behandlung ins Klinikum Greifswald verbracht. Der PKW BMW blieb unbeschädigt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die B 109 an der Unfallstelle für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

