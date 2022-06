Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Seniorin in eigener Wohnung bestohlen

Warendorf (ots)

Heute (14.6.2022) stellte eine Seniorin fest, dass sie am Sonntag, 12.6.2022, zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr in ihrer Wohnung am Paterweg in Beckum bestohlen wurde. Eine Unbekannte klingelte an der Wohnungstür der Beckumerin, verwickelte sie in ein kurzes Gespräch und verließ anschließend die Wohnung. Die Seniorin nahm an, dass es sich bei der Frau um eine Mitarbeiterin der Caritas handeln würde. Als die Beckumerin heute einkaufen gehen wollte, stellte sie den Diebstahl von Geld und Schmuck fest. Während sie von der Täterin abgelenkt wurde, dürfte eine weitere Person die Wohnräume betreten und die Gegenstände gestohlen haben.

Die gepflegte Täterin ist etwa 1,55 Meter bis 1,65 Meter groß, hat dunkelbraune/schwarze Haare, trug eine weiße Hose sowie eine weiße langärmlige Bluse mit feinen blauen Streifen und sprach deutsch mit einem türkischen Akzent.

Wer hat die Täterin am Sonntag am Paterweg im Bereich der Cariatas-Sozialstation gesehen? Wer kann Angaben zu einem möglichen Mittäter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell