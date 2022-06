Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Gymnasium

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Freitagmittag (10.6.2022, 12.00 Uhr) und Montagmorgen (13.6.2022, 11.00 Uhr) in einen Lagerraum des Gymnasiums am Bruno-Wagler-Weg in Ahlen ein. Was der oder die Täter stahlen ist nicht bekannt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell