POL-WAF: Oelde. Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Warendorf (ots) - Am Montag, 13.6.2022,5.05 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Barentiner Straße/Bernhardstraße in Warendorf. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Barentiner Straße von der Münsterstraße kommend in Richtung B 64. Als er die Einmündung passierte, kam ein unbekannter Autofahrer aus der Bernhardstraße, bog nach links auf die Barentiner Straße ab und fuhr ebenfalls ...

