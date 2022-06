Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.6.2022,5.05 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung Barentiner Straße/Bernhardstraße in Warendorf. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Barentiner Straße von der Münsterstraße kommend in Richtung B 64. Als er die Einmündung passierte, kam ein unbekannter Autofahrer aus der Bernhardstraße, bog nach links auf die Barentiner Straße ab und fuhr ebenfalls weiter in Richtung August-Wessing-Damm. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem Kontakt zwischen Auto und Fahrradfahrer, bei dem der Warendorfer leicht verletzt wurde. Hinweise zu dem Verursacher und seinem Pkw liegen nicht vor. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

