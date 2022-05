POL-DU: Obermeiderich: Nach Vollbremsung Radfahrer verletzt

Duisburg (ots) - Am Mittwochmorgen (11. Mai, gegen 8:15 Uhr) hat sich eine 32-Jährige bei einem Unfall an der Kreuzung Duisburger Straße/Amsterdamer Straße verletzt. Beim Abbiegen nach links von der Amsterdamer- in die Duisburger Straße übersah sie einen entgegenkommenden Skoda eines 46-Jährigen. Sie krachte mit ihrem Peugeot frontal gegen die linke Seite des Autos. Die Frau kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. ...

