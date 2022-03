POL-GF: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Wittingen, Spittastraße (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an der IGS Wittingen kam es am vergangenen Wochenende. Unbekannte rissen im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen den Griff der Haupteingangstür der Schule ab. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte unter 05831 25288-0 an die Polizei Wittingen. Rückfragen bitte an: ...

