Aurich - ohne Fahrerlaubnis gefahren

Dienstagmittag wurde ein Fahrzeug in Aurich kontrolliert. Die Beamten hielten um 12.30 Uhr ein Fahrzeug auf der Julianenburger Straße an. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Peugeot-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Dienstag fand eine Fahrzeugkontrolle in Norden statt. Um 12.10 Uhr wurde ein 46-jähriger Fahrzeugführer auf der Weserstraße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis besessen hat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - nach Unfall geflüchtet

Dienstagnachmittag ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in Aurich gekommen. Gegen 15.50 befuhr eine 72-jährige Fahrzeugführerin die Zillestraße in Fahrtrichtung Kirchdorfer Straße. Ein ihr entgegenkommender Pkw touchierte im Vorbeifahren ihren VW im hinteren Bereich und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941-606215 entgegen.

Südbrookmerland - Unfall mit Schwerverletzten

Am Dienstagabend ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 43-Jähriger befuhr gegen 22.00 Uhr mit seinem Renault die B210 in Richtung Emden. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Fahrer ins Schleudern und prallte rückwärts mit einem ihm entgegenkommenden VW zusammen. Dieser war mit drei Personen besetzt. Durch den Unfall wurde sowohl der Fahrer des Renaults als auch eine 53-jährige Beifahrerin des VWs schwer verletzt. De 46-jährige VW-Fahrer und dessen 53-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße war für ungefähr vier Stunden gesperrt.

Norderney - Verursacher gesucht

Auf Norderney wurde am Montag in der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr der Deich beschädigt. Unbekannte Verursacher befuhren mit einem Kraftfahrzeug den Bereich Deichstraße/Südstraße und beschädigten dort erheblich die Grasnarbe. Hinweise nimmt die Polizei Norderney unter 04932-92980 entgegen.

