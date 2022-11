Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

In Westerholt wurde am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Nachdem die Beamten einige Zeit hinter dem Mofa fuhren, hielten sie den Fahrer auf der Esenser Straße an. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 18-jährige Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis nachweisen konnte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

