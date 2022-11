POL-HST: Ergebnisse der Auftaktkontrollen "Geschwindigkeit" bestärken notwendigen Kontrolldruck

Stralsund (ots) - Am heutigen Donnerstag, dem 03.11.2022 kam es den zweiten Tag infolge in Stralsund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 68-jähriger deutscher Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr gegen 12:15 Uhr die Alte Richtenberger Straße südwärts in Richtung Carl-Heydemann-Ring und wollte auf selbigen nach links in Richtung Feldstraße einbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah ...

mehr