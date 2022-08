LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Weimar (ots) - Am Freitagabend kontrollierten die Beamten einen 55-jährigen Fahrzeugführer in der Straße Obere Trift. Diese Straße ist für den Durchgangsverkehr gesperrt. Hierbei konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

