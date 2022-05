Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Keine Verletzten bei Wohnungsbrand an der Eltener Straße

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstagmittag ist es in Dülken an der Eltener Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Mehrfamilienhaus löschen. Zur Brandzeit befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Die anderen Bewohner des Gebäudes konnten evakuiert werden. Daher entstand glücklicherweise kein Personenschaden, sondern lediglich ein Schaden am Gebäude. Die Bewohner der Wohnung mussten anderweitig untergebracht werden, da sie nicht mehr bewohnbar ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. /Ren (458)

