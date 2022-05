POL-VIE: Radfahrerin stürzt - leicht verletzt

Willich (ots) - In der Zeit zwischen dem 25.05.2022, 14:30 Uhr, und dem 27.05.2022, 12:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Hallenneubau auf der Karl-Arnold-Straße in Willich ein. Hierbei entwendeten Sie diverse Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von ca. 15000 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /BJ (455) Rückfragen bitte an: ...

mehr