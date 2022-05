Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Jugendliche berauben zwei Zwölfjährige - ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr ist die Polizei zum Schulhof der Gesamtschule an der Corneliusstraße in St. Tönis gerufen worden. Dort waren kurz zuvor zwei zwölfjährige Jungen aus Tönisvorst von zwei Jugendlichen beraubt worden.

Die Täter hatten die Herausgabe einer Musikbox gefordert, die die beiden Kinder ihnen darauf aushändigten. Im Weglaufen habe einer der beiden Jugendlichen einen Schlagring gezeigt und gedroht, die beiden würden die Kinder zusammenschlagen, wenn diese ihnen folgen oder die Polizei informieren würden.

Im angrenzenden Park konnten Einsatzkräfte kurz darauf zwei Jugendliche antreffen, auf die die Beschreibung, die die Kinder gegeben hatten, passte. Bei dem Älteren der beiden wurde die Musikbox gefunden, dazu diverse Betäubungsmittel, von denen er angab, sie für einen Bekannten besorgt zu haben.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen und einen 14-Jährigen aus Krefeld, die beide der Polizei bereits bekannt sind. Sie wurden vorläufig festgenommen, zudem wurden ihnen wegen des Verdachts, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, Blutproben entnommen.

Neben Raub stehen somit auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz und unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln auf der Liste, die am Freitag einem Haftrichter vorgelegt wurde. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen den 18-jährigen Krefelder an. Der 14-Jährige wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. /hei (453)

