POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Ermittlungen nach möglicher Bedrohung dauern an

Viersen (ots) - Am Mittwoch, 25.05.2022 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 35jähriger Viersener mit seinem Pkw die Straße Düpp in Viersen. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich übersah er die 63jährige Frau aus Willich, die mit ihrem Pedelec die Straße Beckersweg in Fahrtrichtung Krefelder Straße auf dem dortigen Radweg befuhr. Die Radfahrerin stürzte nach dem Zusammenstoß und wurde bei dem Verkehrsunfall leicht ...

