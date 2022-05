Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Autofahrer stößt mit Radfahrerin zusammen und flüchtet

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr hat ein Autofahrer nach einem Überholvorgang eine Radfahrerin angefahren - sein Anhänger stieß mit dem Lenker der Frau zusammen und brachte sie so zu Fall. Anschließend entfernte sich der Wagen, ohne dass Fahrer oder Fahrerin sich um den Unfall gekümmert hätten.

Eine 55-jährige Viersenerin war mit ihrem Fahrrad auf der Mosterzstraße in Richtung Höhenstraße unterwegs. Zunächst fuhr sie auf dem Geh- und Radweg. Dieser endet jedoch an der Kreuzung mit der Abtei- und Van-Beers-Straße, von da an fuhr die Frau auf der Straße weiter.

Kurz hinter dieser Einmündung fuhr ein weißer Pritschenwagen mit offener Pritsche und einem ebenfalls offenen silberfarbenen Anhänger an ihr vorbei. Der Anhänger stieß an den Lenker des Fahrrades, so dass die Frau zu Fall kam und leicht verletzt wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Wer war zur fraglichen Zeit im Bereich der Mosterzstraße unterwegs und hat den Pritschenwagen mit Anhänger gesehen? Wer kann vielleicht ein Kennzeichen benennen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (449)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell