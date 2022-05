Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Festnahme nach Pkw Aufbruch - Kripo sucht weitere Geschädigte

Kempen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch waren mehrere Streifwagenbesatzungen der Kempener Polizei auf der Oedter Straße in Kempen unterwegs. Eine Anwohnerin hatte gegen 01.40 Uhrzwei Männer beobachtet, die mit Taschenlampen in deren Garten unterwegs waren und weiter in Richtung Kempener Innenstadt gegangen waren. Noch während die Einsatzkräfte nach den Verdächtigen suchten, meldete ein Anwohner auf der Rosenstraße einen Pkw-Aufbruch. Die Täter seien noch vor Ort. Auf der Fahrt zur Rosenstraße sahen die Einsatzkräfte am Kreisverkehr der Vorster Straße zwei junge Männer. Der Anordnung, stehen zu bleiben, kamen beide nicht nach sondern versuchten, zu flüchten. Doch nach nur wenigen Metern hatten die Einsatzkräfte beide eingeholt. Bei der Durchsuchung fanden sich neben Einbruchwerkzeug auch Gegenstände aus dem zuvor aufgebrochenen Pkw. Die Einsatzkräfte nahmen beide vorläufig fest. Dabei handelt es sich um zwei 19 und 25 Jahre alte Deutsche ohne festen Wohnsitz. Beide sind einschlägig unter anderem wegen Einbruchsdelikten bekannt. Die Kripo in Kempen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wo gibt es möglicherweise noch weitere Tatorte? Geschädigte werden gebeten, sich umgehen mit der Kripo in Kempen über die Rufnummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzten. /wg (447)

