Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung durch Alkoholeinfluss- Verursacher flüchtet von Unfallstelle

Spenge (ots)

(sls) Am Freitagnachmittag (1.4.) wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall im Industriezentrum in Spenge gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 31-Jährige aus Herford mit ihrem Opel Corsa gegen 14.08 Uhr die Straße Industriezentrum in Richtung Spenge. Im Kreuzungsbereich mit dem Helliger Weg bog von rechts der Fahrer eines grauen Peugeot nach links in die Straße Industriezentrum ein. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Im Anschluss beabsichtige die 31-Jährige die Polizei zu benachrichtigen um eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Als der Fahrer des Peugeot dieses mitbekam, setzte er sich in sein Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der anschließenden Fahndung nach dem flüchtenden beschädigten Peugeot konnte dieses durch hinzugerufenen Polizeibeamte an der Langen Straße in Spenge angehalten und kontrolliert werden. Bei dem 61-jährigen Fahrer aus Spenge konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief positiv. Auf der Polizeiwache Bünde wurden dem Spenger entsprechende Blutproben entnommen. Eine Überprüfung der Fahrerlaubnis ergab, dass der 61-Jährige schon seit einigen Jahren nicht mehr in Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Bearbeitung übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell