Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Rennradfahrer missachtet Vorfahrt und kollidiert mit PKW

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am frühen Samstagvormittag befuhr ein 65-jähriger Mann aus Dülken mit seinem Rennrad die Karstraße in Hinsbeck. An der Kreuzung mit dem Schenkesweg missachtete er mutmaßlich ein Stopp-Zeichen und setzte seine Fahrt geradeaus in Richtung Römerstraße fort. Ein von rechts kommender 59-jähriger PKW-Fahrer konnte mit seinem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Daher kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer verletzte. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer hatte bei dem Unfall einen Helm getragen, was vermutlich Schlimmeres verhinderte. /Ren (457)

