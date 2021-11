Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Greifswald (ots)

Am 09.11.2021 ereignete sich gegen 19:30 Uhr in Greifswald ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten 63-jährigen E-Bikefahrerin.

Die deutsche Staatsbürgerin befuhr die Lomonossowallee auf dem Radweg in Richtung Dubnaring. Ein 54-jähriger deutscher Opel-Fahrer bog aus dem Ernst-Thälmann-Ring nach rechts in die Lomonossowallee ab und übersah hierbei die aus seiner Sicht von links kommende Radfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die E-Bikefahrerin zog sich hierdurch Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst erstversorgt werden mussten. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in das Universitätsklinikum Greifswald gebracht und dort stationär aufgenommen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 650,- Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde gegen den Fahrzeugführer auch ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

im Auftrag Raphael Wittek Kriminalrat Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell