POL-PDNR: Jugendlicher wirft Böller in Hausflur

Vettelschoß (ots) - Am Montagmorgen befuhr ein 19-jähriger Mann aus Vettelschoß mit seinem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Neustadt. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und schleuderte mit dem Fahrzeug in den Straßengraben. Hierbei verletzte er sich leicht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

