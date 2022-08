Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gescheiterter Raub +++ Falscher Wasserwerker unterwegs +++ Einbrecher und Autoaufbrecher zugange +++ "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden"

Wiesbaden (ots)

1. Gescheiterter Raub,

Wiesbaden, Marktstraße, 25.08.2022, 04.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu einem versuchten Raub. Nach Angaben des 21-jährigen Geschädigten sei er gegen 04.30 Uhr in der Markstraße von einer fünfköpfigen Personengruppe angegriffen und gegen den Kopf geschlagen worden. Anschließend habe eine Person aus der Gruppe versucht, ihm seine hochwertige Uhr vom Handgelenk zu ziehen. Der 21-Jährige habe dies jedoch verhindern und in Richtung Dernsches Gelände davonrennen können. Auf seiner Flucht sei er dann noch gestürzt. Der leicht Verletzte wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach seinen Angaben soll es sich bei der Angreifergruppe um fünf männliche Personen gehandelt haben, von denen einer ein dunkles Poloshirt getragen haben soll. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Falscher Wasserwerker unterwegs,

Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, 24.08.2022, 15.00 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße wurde am Mittwochnachmittag eine Seniorin von einem falschen Wasserwerker heimgesucht. Der Mann klingelte gegen 15.00 Uhr an der Tür der Geschädigten und erlangte unter dem Vorwand, den Abfluss in der Küche überprüfen zu müssen, Einlass in deren Wohnung. Anschließend lenkte der Täter die Frau geschickt ab, so dass ein Komplize unbemerkt in die Wohnung gelangen und Bargeld sowie Schmuckstücke stehlen konnte. Der angebliche Handwerker soll ca. 1,75 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und dunkle kurze Haare gehabt haben. Getragen habe er ein weißes T-Shirt, eine dunkle kurze Hose und eine schwarze Maske. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Wohnungseinbrecher machen reichlich Beute, Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer Straße, 19.08.2022, 09.00 Uhr bis 24.08.2022, 10.30 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagmorgen und Mittwochvormittag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Tempelhofer Straße in Erbenheim eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine gewaltsam geöffnete Balkontür in die Wohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuckstücke, Schuhe sowie elektronische Gerätschaften im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Versuchter Einbruch in Bäckerei,

Mainz-Kastel, An der Helling, 24.08.2022, 19.00 Uhr bis 25.08.2022, 05.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter scheiterten in der Nacht zum Donnerstag beim Versuch, in eine Bäckerei in der Straße "An der Helling" in Mainz-Kastel einzubrechen. Die Einbrecher hatten sich an einer Tür zu schaffen gemacht und dann unverrichteter Dinge wieder die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Lenkrad ausgebaut,

Wiesbaden, Waldstraße, 24.08.2022, 00.00 Uhr bis 10.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch bauten unbekannte Täter in der Waldstraße das Lenkrad aus einem dort geparkten Mercedes aus und flüchteten mit diesem. Die Täter drangen zwischen Mitternacht und 10.00 Uhr morgens auf bislang unbekannte Weise in den Innenraum des betroffenen Fahrzeugs ein und demontierten das Lenkrad. Darüber hinaus ließen sie auch noch eine hochwertige Sonnenbrille mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, 24.08.2022, 17.00 Uhr bis 25.08.2022, 01.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 17.00 Uhr und 01.00 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Ab 22:30 Uhr wurden fünf Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone durchgeführt. Hierbei wurden elf Personen kontrolliert und keine Verstöße festgestellt. Bei weiteren Kontrollen wurde bei einer Person Cannabis aufgefunden und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell