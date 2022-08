Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Stöcken zugeschlagen und anschließend Widerstand geleistet +++ Range Rover gestohlen +++ 9-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Beteiligter Autofahrer gesucht +++ Schockanruf +++

Wiesbaden (ots)

1. Mit Stöcken zugeschlagen und anschließend Widerstand geleistet, Wiesbaden, Schlosspark, 22.08.2022, 18.15 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)Eine 43-jährige Frau hat am Montagabend im Biebricher Schlosspark drei 31, 49 und 54 Jahre alte Personen mit Stöcken angegriffen und anschließend gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand geleistet. Die 43-Jährige soll gegen 18.15 Uhr in der Parkanlage ohne ersichtlichen Grund auf die Geschädigten losgegangen sein und zwei von ihnen mittels der Stöcke leicht verletzt haben. Die verständigten Polizeikräfte konnten die beschriebene Angreiferin im Park antreffen und festnehmen. Gegen die Festnahme habe sich die 43-Jährige zur Wehr gesetzt und um sich getreten. Im Rahmen der Widerstandhandlung wurde eine Polizistin leicht verletzt. Die 43-Jährige muss sich nun wegen ihres Verhaltens in zwei Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Range Rover gestohlen,

Wiesbaden-Sonnenberg, Bahnholzstraße, 21.08.2022, 18.00 Uhr bis 22.08.2022, 08.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag kam es in Sonnenberg zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw. Ein grauer Range Rover war in der Bahnholzstraße in der Garageneinfahrt eines Wohnhauses geparkt, als Unbekannte das Fahrzeug zwischen 18.00 Uhr abends und 08.00 Uhr am Morgen entwendeten. An dem gestohlenen Range Rover waren zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "WI-J 363" angebracht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet Personen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Baustellendiebe zugange,

Wiesbaden-Delkenheim, Pfarrmorgen, 20.08.2022, 00.45 Uhr bis 22.08.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle im Bereich der Straße "Pfarrmorgen" in Delkenheim waren zwischen Samstag und Montag Diebe zugange. Die Täter hatten es auf ein Starkstromkabel im Wert von über 7.000 Euro abgesehen und dieses entwendet. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Arbeitsmaschine aus Rohbau gestohlen, Wiesbaden-Kostheim, Zur Weißerd, 20.08.2022, 16.00 Uhr bis 22.08.2022, 12.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag wurde ein Rohbau in der Straße "Zur Weißerd" in Kostheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude und entwendeten aus diesem eine Kernbohrmaschine im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, 20.08.2022, 10.30 Uhr bis 22.08.2022, 09.30 Uhr,

(pl)Diebe hatten es zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen in der Hollerbornstraße auf die Arbeitsmaschinen in einem geparkten Handwerkerfahrzeug abgesehen. Die Täter schlugen eines Seitenscheibe des betroffenen Renault Kangoo ein und ließen die im Innenraum befindlichen Gerätschaften im Gesamtwert von rund 3.000 Euro mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Schockanruf gerade noch rechtzeitig aufgeflogen, Wiesbaden-Westend, Blücherstraße, 22.08.2022,

(pl)Am Montag kam es in Wiesbaden zu einem Betrugsversuch mit der Masche des sogenannten Schockanrufs. Eine Wiesbadenerin war nachmittags von Telefonbetrügern angerufen worden. Diese hatten der Angerufenen vorgegaukelt, ihre Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befände sich in Haft und käme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution auf freien Fuß. Die von dem Telefonat geschockte Frau war bereit, das geforderte Geld einer Abholerin zu übergeben. Beim anschließenden Treffen im Bereich der Blücherstraße wurde die Geschädigte dann aber aufgrund des Erscheinungsbildes der erschienenen Abholerin misstrauisch, so dass der Schwindel gerade noch rechtzeitig aufflog und es zu keiner Geldübergabe kam. Die Abholerin wurde als ca. 35 Jahre alt und kräftig mit dunkelbraunen zum Pferdeschwanz gebundenen mittellangen Haaren beschrieben. Sie soll Kreolen-Ohrringe, ein enges weißes Kleid und schwarze Absatzschuhe mit einer kleinen Schnalle getragen haben. Hinweise zu der unbekannten Frau nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. 9-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Beteiligter Autofahrer gesucht, Wiesbaden-Bierstadt, Rheinlandstraße, 17.08.2022, 18.20 Uhr,

(pl)Nachdem am vergangenen Mittwoch, dem 17.08.2022, in den frühen Abendstunden ein fahrradfahrendes Kind in der Rheinlandstraße beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt wurde, sucht der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei nach dem beteiligten Autofahrer. Ein 9-jähriger Junge wollte gegen 18.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Fahrbahn kreuzen, als er von einem, auf der Rheinlandstraße fahrenden, schwarzen Pkw mit deutschem Kennzeichen erfasst wurde. Der Junge wurde aufgrund des Zusammenstoßes von seinem Fahrrad geschleudert und leicht verletzt. Er wurde im Nachgang von seiner Mutter in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Der Autofahrer blieb nach dem Unfall zunächst vor Ort. Da es jedoch zu keiner Übermittlung der Personalien kam, bittet der Regionale Verkehrsdienst den gesuchten Autofahrer sowie hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

