Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss, Unfallflucht nach Beschädigung eines Gartenzauns, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kirchen, Nauroth (ots)

Am Montag, den 31.10.2022 stellte eine Streifenwagenbesatzung um 11:30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Kirchen bei einem 48-jährigen Fahrer eines VW Crafters drogentypische Auffälligkeiten fest. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Im Zeitraum vom 26.10.2022, 12:00 Uhr bis 29.10.2022, 14:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Zum Hähnchen" in Nauroth. Vermutlich ist durch ein noch unbekanntes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren ein Gartenzaun beschädigt worden. Anschließend hat sich der/die Verursacher/in unerlaubt entfernt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de)

Am Montag, den 31.10.2022 wurde durch eine Streifenwagenbesatzung um 22:50 Uhr in der Kirchener Straße in Betzdorf eine Verkehrskontrolle mit einem 28-jährigen Fahrer eines Skoda durchgeführt. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

