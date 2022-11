Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Linz/ Dattenberg (ots)

Ein PKW und ein Motorrad befuhren am Dienstagmittag hintereinander die K10 zwischen Linz und Dattenberg. Innerhalb der Ortslage Dattenberg wollte der PKW-Fahrer nach links in die Straße Am Schwarzen See abbiegen und verlangsamte aufgrund dessen seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende Motorrad-Fahrer wollte an dem abbiegenden Fahrzeug vorbeifahren und nutzte dafür verkehrswidrig die Gegenfahrspur, indem er links an einer Verkehrsinsel vorbeizog. Beim Abbiegevorgang kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Der 64-jährige Motorradfahrer aus Neuwied wurde dabei schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Er war nicht ansprechbar und konnte dementsprechend bisher noch nicht zum Unfallhergang befragt werden.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

