POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Linz (ots) - Die Polizeiinspektion Linz am Rhein erhielt am Dienstagmorgen aus einem Altenheim in Linz die Meldung über eine vermisste Person. Eine 73-jährige Bewohnerin hat die Residenz gegen 10:00 h zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen. Die Frau ist demenzkrank und krankheitsbedingt möglichweise in hilfloser/ orientierungsloser Lage. Sie hält sich vermutlich im Umkreis der Stadt Linz auf. Personenbeschreibung: - ...

mehr