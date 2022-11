Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Fußgänger und Pkw

Wissen (ots)

Am 31.10.2022 kam es gegen 18:15Uhr auf der B62 in Wissen im Bereich des Bahnhofes zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Fußgänger und einem Pkw. Der Jugendliche wollte die B62 vom Bahnhof aus in Richtung Stadtmitte überqueren. Dabei übersah er den, aus Richtung Betzdorf, herannahenden Pkw und wurde von diesem erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der Jugendliche schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden.

