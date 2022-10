POL-PDNR: Diebstahl eines Quad AK-MH 80

Bruchhausen, Kirchstraße (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es an einer Baustelle in Bruchhausen zum Diebstahl eines Verkehrsschildes. Bislang noch unbekannte Personen entwendeten ein Verkehrsschild, dass auf eine Arbeitsstelle hinweist. Zeugen, die Angaben zu Tat und Täter mache können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: ...

