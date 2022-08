Wesel (ots) - Der 70-jährige vermisste Mann aus Wesel ist wieder da. Er konnte in den Niederlanden angetroffen werden. Seine Verwandten haben ihn dort abgeholt. Der Mann war am 23.08. mit seinem Auto in Aachen gestartet und nicht Zuhause angekommen. Er ist zudem auf Medikamente angewiesen. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: ...

