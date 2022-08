Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Sachsenhagen (ots)

Am 20.08.2022 wurde auf dem Parkplatz des Penny Marktes in Sachsenhagen der silberne Toyota eines 79-jährigen Sachsenhägers beschädigt. Dieser parkte in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr auf dem Parkplatz. Als er zu seinem Pkw zurückkam musste er an der Heckstoßstange eine Beschädigung feststellen. Der Unfallverursacher hat sich vom Unfallort entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden an dem Toyota wird auf 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, möge sich bitte bei der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721 40040 melden.

