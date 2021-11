Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Betrüger stehlen Geldbörse

Lingen (ots)

Am Donnerstagvormittag verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 89-Jährigen am Espenweg in Lingen. Die Männer gaben an, nach einem vermeintlichen Rohrbruch in der Nachbarschaft, den Wasserdruck prüfen zu wollen. Während ein Täter die Anwohnerin in ein Gespräch verwickelte, entwendete der andere Täter die Geldbörse der Dame. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Einer der Männer soll etwa 50 bis 60 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Er trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Cap sowie eine dunkelblaue Jeans. Zudem soll er eine Brille getragen haben. Der zweite Täter wird als schlank und Bartträger beschrieben. Er soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein. Er war ebenfalls mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Cap sowie einer hellen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen und weist daraufhin, keine fremden Personen in Wohnungen oder Häuser zu lassen.

