Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Frau verletzt und geflüchtet

Am Montag soll in Ulm eine Frau einer Seniorin über den Fuß gefahren sein.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr war die Frau mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Blaubeurer Straße. Sie fuhr in eine Parklücke. Dabei überrollte sie den Fuß einer 82-Jährigen, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Die Seniorin wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend flüchtete die Verursacherin von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die 82-Jährige kam ins Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat den Unfall am Montag, gegen 11 Uhr, auf dem Parkplatz an der Blaubeurer Straße, Ecke Beim B'Scheid und Obere Bleiche, beobachtet? - Wer kann weitere sachdienliche Angaben zum Unfall machen?

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Ulm (Tel. 0731/1880) zu melden.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden.

