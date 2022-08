POL-NI: Ein erfolgreicher Tag der Ferienkiste / polizeiliche Prävention mal anders

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ein erfolgreicher Tag der Ferienkiste

Bücken (ots)

(sch)Am 17.08.2022 konnte Nicole Schuster als Kontaktbeamtin des Polizeikommissariats Hoya im Rahmen der Ferienkiste zum Thema "Spurensuche" eine Aktivität an der Grundschule Bücken anbieten.

In der Zeit von 8 - 12 Uhr haben die teilnehmenden Kinder den Funkstreifenwagen untersuchen können und gelernt, wie Fingerabdrücke entstehen und was alles benötigt wird, um eine Spurensuche an Tatorten durchführen zu können. Nachdem die Kinder ihre eigenen Handabdrücke im Sand fachgerecht sichern konnten, sind die kleinen Detektive mit Wasserpistolen auf "Tätersuche" gegangen, was den warmen Sommertag etwas abgekühlt hat.

Nach einem gemeinsamen Frühstück wurde noch viel zur Polizeiarbeit und -ausrüstung gefragt, entdeckt und gespielt. Abschließend konnten alle Kinder als Andenken ihren Handabdruck und ihr eigenes Abzeichen als "Kinderpolizei" mit nach Hause nehmen. Ein spannender Vormittag, der allen Spaß gemacht hat und Schwellenängste von Kindern gegenüber der Polizei abgebaut hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg