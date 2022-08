Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gut reagiert: Senior fällt nicht auf Schockanruf herein

Rinteln (ots)

(swe). Die gute Präventionsarbeit der Polizei Rinteln trägt offensichtlich Früchte. Ein Rintelner Senior wurde am gestrigen Tag auf die bekannt Masche angerufen, dass einer seiner Söhne einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun im Gefängnis sitzt. Geistesgegenwärtig schöpfte der Senior Verdacht und fragte gezielt nach, welcher Sohn denn im Gefängnis sitze. Und derjenige, der eben noch am Telefon von dem Senior Geld forderte, damit dessen Sohn aus dem Gefängnis entlassen werden kann, merkte wohl auch, dass er es hier mit einem Mann zu tun hat, der sich nicht hinters Licht führen lässt. Er legte stumpf auf. Die Polizei rät bei solchen Anrufen, sich immer mit der richtigen Polizei unter 05751/95450 in Verbindung zu setzen und nachzufragen, ob es tatsächlich einen solchen Unfall und eine Verhaftung gegeben hat. Auf keinem Fall sollte man fremden Leuten einfach so Geld überlassen.

