Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrskontrolle in Nienburg durchgeführt

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Im Stadtgebiet Nienburg hat am gestrigen Tag das Präventionsteam der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Verkehrskontrollen bei Radfahrenden durchgeführt. Im Innenstadtbereich wurden durch das dreiköpfige Team Radfahrende jeden Alters angesprochen und Fahrräder kontrolliert. Die Aktion der Polizei diente allen Bürgerinnen und Bürgern, da die Beamten die motorisierten und nichtmotorisierten Räder in puncto Verkehrssicherheit in Augenschein nahmen. In einigen Fällen wurde anhand der Fahrradrahmennummer überprüft, ob die Räder im polizeilichen Auskunftssystem als entwendet gespeichert waren. Die Aktion kam bei den meisten kontrollierten Personen gut an, zumal der "Zwischenstopp" nur kurze Zeit dauerte und die polizeiliche Maßnahme durch die Kontrollierten oftmals als "notwendig" bezeichnet wurde. Insgesamt wurden ca. 70 Fahrräder bzw. Pedelecs überprüft, 9 Personen dürfen ihr Fahrrad noch einmal bei der Polizei vorführen, weil erhebliche Mängel festgestellt wurden. "Aber auch in diesen Fällen wurde vorerst eine mündliche Verwarnung ausgesprochen, die Personen bekommen die Chance, ihr Fahrrad im verkehrssicheren Zustand vorzuführen", konstatierte der Kontaktbeamte Volker Conrad. "Uns geht es bei der Aktion darum, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, damit möglichst alle Beteiligten unfallfrei an ihrem Zielort ankommen". Deswegen folgten bei den Kontrollen auch häufig Gespräche über den Fahrradhelm oder mitgeführte Kopfhörer. Aufgrund der positiven Resonanz aus der Bürgerschaft ist geplant, die Kontrolle in den nächsten Tagen und in den Herbstferien zu wiederholen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell