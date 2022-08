POL-NI: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Rinteln (ots) - Von einem Grundstück in der Heisterbreite ist am 11. August ein Mähroboter entwendet worden. Der Roboter versah seinen Dienst im Hintergarten eines Fitnessstudios und wurde von unbekannten Tätern entwendet. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln unter 05751/95450. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 Rinteln Telefon: 05751/95450 E-Mail: ...

mehr