POL-NI: Zusammenstoß zwischen Krad und Pkw

Bückeburg (ots)

Heute Morgen ereignete sich gegen 05.00 Uhr auf der Straße "Weinberg" in Bückeburg ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw eines Auslieferungsfahrers und einem entgegenkommenden Kradfahrer. Nach einer ersten Untersuchung des alarmierten Notarztes wurde der schwer verletzte 32jährige Kradfahrer aus Obernkirchen mit einem Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg verbracht. Gegen den Unfallverursacher, einem 59jährigen Autofahrer aus Obernkirchen, leitete die Polizei Bückeburg ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Der 59jährige wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg gefahren.

Der Pkw-Fahrer befuhr nach ersten Ermittlungen der Polizei Bückeburg die Straße "Weinberg" aus Richtung Kreisel kommend in Fahrtrichtung Innenstadt und beabsichtigte linksseitig über die Gegenfahrbahn an die dortige Bushaltestelle zu fahren. Hierbei übersah der Fahrer des Pkw Opel den entgegenkommenden Kradfahrer einer Suzuki.

Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der Kradfahrer auf die Fahrbahn und stieß gegen einen in ca. 25m Entfernung stehenden Baum.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

