Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen sucht die/den Eigentümer/in eines sichergestellten Fahrrades.

Dieses wurde am 18.06.2022 in einem Bach (postalisch Am Helweg 11, 31655 Stadthagen) aufgefunden. Das Rad konnte weder einem Diebstahl noch einem Eigentümer zugeordnet werden.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grau/schwarzes Fahrrad der Marke BULLS Cross Bike 2, das über eine 27 Gang Shimano Kettenschaltung verfügt. An der Sattelstange hängt ein schwarzes Schloss.

Hinweise zur/zum Eigentümer/in nimmt das PK Stadthagen unter 05721/40040 entgegen. Gegen einen Eigentumsnachweis kann es ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell