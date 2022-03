Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Osterdekoration und Autos in Flammen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Mehrere Brände vom Wochenende und am frühen Montagmorgen (11. bis 14. März) beschäftigen derzeit die Duisburger Kriminalpolizei. Im Stadtgebiet brannten unter anderem eine Dixi-Toilette, Mülltonnen, Autos und Osterdekoration aus Heuballen. Bei allen Bränden blieb es bei Sachschäden - niemand wurde verletzt. Ein Überblick:

Hochfeld: Im Umkreis von etwa 200 Metern (Karl-Jarres-Straße, Fröbelstraße, Gitschiner Straße, Saarbrücker Straße) setzten die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag (gegen Mitternacht) an vier verschiedenen Stellen Altpapier, Mülltonnen und Mülleimer in Brand.

Wanheimerort / Neudorf-Süd: Auf der Kulturstraße in Wanheimerort löschte die Feuerwehr am Samstag gegen 17:15 Uhr ein Auto in einem Hinterhof. In der Nacht zu Montag zwischen 2 und 3 Uhr, stand ein weißer BMW auf der Tulpenstraße in Neudorf-Süd in Flammen.

Obermeiderich: Am Freitag, kurz vor Mitternacht, bemerkte ein Zeuge ein brennendes Gebüsch auf der Koopmannstraße, Ecke Bügelstraße. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand.

Wehofen: Auf der Marktstraße alarmierte eine Zeugin (35) am Samstag gegen 10:55 Uhr die Polizei weil sie ein kleines Feuer in einer Dixi-Toilette sah.

Huckingen: Auf der Düsseldorfer Landstraße zündeten Unbekannte am Sonntag (2:50 Uhr) Osterdekoration aus Heuballen eines Supermarktes an. Zeugen riefen sofort die Feuerwehr, die den Brand löschte.

Obermarxloh: Ein Holzhaufen geriet am Sonntag (22 Uhr) auf der Weberstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Fassade einer Gartenlaube wurde dabei beschädigt.

Die Kriminalpolizei (KK 11) sucht für alle Fälle Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell