Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Kradfahrer nach Wildunfall schwer verletzt

Wesel (ots)

Am späten Mittwochabend ist ein Kradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Reh schwer verletzt worden.

Der 37-jährige Fahrer aus Rees befuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 21.50 Uhr die Wertherbrucher Straße in Richtung Haldern, als ein Reh auf die Fahrbahn lief.

Hier kam es zum Zusammenstoß, wobei der Kradfahrer stürzte und sich schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zuzog.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Das verletzte Reh musste durch den zuständigen Jäger vor Ort erlöst werden.

Die Polizei weist im Zusammenhang mit dem Unfall nochmal auf die aktuellen Gefahren von Wildwechseln hin. Insbesondere Rehe wechseln vor allem in der Dämmerung morgens und abends unvermittelt ihren Standort. Hierbei überqueren sie auch Straßen und Wege. Eine erhöhte Gefahr besteht in Waldgebieten und an Feldrändern.

Achten Sie deshalb immer auch auf den Fahrbahnrand, passen Sie ihre Geschwindigkeit an und seien Sie stets bremsbereit. Sollte ein Reh Ihre Fahrspur kreuzen, so versuchen Sie eine Kollision durch starkes abbremsen und hupen zu vermeiden, aber weichen Sie nicht in den Gegenverkehr oder auf vorhandene Geh-/Radwege aus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell