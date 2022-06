POL-MK: Parfüm bei Wohnungseinbruch entwendet/Einbruch in Wertstoffhof

Lüdenscheid (ots) - In der Sedanstraße wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem VW Scirocco alle vier Reifen zerstochen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000EUR. Zeugenhinwiese können unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache Lüdenscheid gegeben werden. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

