Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen an VW Scirocco zerstochen

Lüdenscheid (ots)

In der Sedanstraße wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem VW Scirocco alle vier Reifen zerstochen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000EUR. Zeugenhinwiese können unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache Lüdenscheid gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell