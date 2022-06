POL-MK: Versuchter Kioskeinbruch

Balve (ots) - Ein 31-jähriger Balver hat am Freitagabend seine EC-Karte in einem Zigarettenautomaten an der Hauptstraße vergessen. Den Verlust bemerkte er erst am Montag. Inzwischen hatte der "Finder" die Karte jedoch bereits reichlich genutzt: Insgesamt wurde 15-mal damit bezahlt. Es geht zwar nur um kleine Beträge, die sich jedoch summieren. Der Balver hat die Karte sofort sperren lassen. Damit sie nicht mehr im ...

